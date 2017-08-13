تخريج الدفعة الأولى من المشاركين والمرابطين بعاصفة الحزم وإعادة الأمل - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

يرعى أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، مساء اليوم الأحد، نيابة عن نائب خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – حفل تخريج الدفعة الأولى من المشاركين والمرابطين في عملية عاصفة الحزم، وإعادة الأمل في الحد الجنوبي، من طلاب الانتساب المطور بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بمدينة الملك فيصل العسكرية بمحافظة خميس مشيط.

ومن المنتظر أن يتم اليوم تتويج ١٥٠ متخرجاً هذا المساء بشهادة الدراسة الجامعية.