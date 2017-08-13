 ‏مواطن يرصد هدفين متعاكسين متحركين في طلقة رصاصة واحدة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 13

    أغسطس

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‏مواطن يرصد هدفين متعاكسين متحركين في طلقة رصاصة واحدة




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