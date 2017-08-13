 داعشي أسترالي يطلب مساعدة حكومة بلاده بعد اعتقاله في تركيا - صحيفة صدى الالكترونية

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داعشي أسترالي يطلب مساعدة حكومة بلاده بعد اعتقاله في تركيا

داعشي أسترالي يطلب مساعدة حكومة بلاده بعد اعتقاله في تركيا
أنقرة(صدى):

أكدت مصادر أن أحد الإرهابيين المطلوبين في أستراليا طلب المساعدة من الحكومة بعد إلقاء القبض عليه في تركيا.

وتم إلقاء القبض على نيل براكاش، الذي كان مسؤولاً عن تجنيد مقاتلين لحساب تنظيم داعش الإرهابي وخطط لأعمال إرهابية ضد الأستراليين، في تركيا في أكتوبر الماضي بعد فراره من سوريا.

ويحتجز براكاش المولود في ملبورن والبالغ من العمر 27 عاماً في سجن تركي بينما تنظر المحاكم المحلية في طلبات تسليمه إلى استراليا.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1931 ] نشر منذ 19 دقيقة

اقول يا الرفله طبخٍ طبختيه إكليه .

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