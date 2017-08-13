إطلاق الدفعة السابعة لحملة " سكني " الثلاثاء القادم - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تبدأ وزارة الإسكان إعلان تخصيص وتسليم الدفعة السابعة من حملة ” سكني ” صباح بعد غد الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، يعقده مسؤولو ” الإسكان ” وصندوق التنمية العقارية.

ومن المتوقع أن يزيد عدد المنتجات السكنية في الدفعة على 25 الف منتج سكني؛ تشمل 7700 تمويل مدعوم، بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى قطع أراض دون مقابل مالي، ووحدات سكنية ضمن برنامج البيع على الخارطة ” وافي ” بالشراكة مع المطوّرين العقاريين.

ويذكر أن وزارة الإسكان قد أطلقت، الشهر الماضي، 27658 منتجاً سكنياً في جميع مناطق المملكة، ضمن الدفعة السادسة من برنامج ” سكني ” .