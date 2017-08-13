حزام " درب التبانة " يزين سماء المملكة الليلة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة؛ إن سكان السعودية والوطن العربي على موعد بعد غروب شمس اليوم الأحد، وعند بداية الليل، وطوال شهر أغسطس لرؤية حزام درب التبانة في قبة السماء بكل سهولة بالعين المجردة.

وأضاف: ففي هذا التوقيت من السنة عند رصد السماء بداية الليل في ليلة صافية وخالية من القمر، ومن موقع بعيد عن أضواء المدن، يمكن رؤية هذا الحزام النجمي لدرب التبانة يقطع السماء وهو الوقت الأفضل خلال العام للنظر باتجاه مركز المجرة.

وتابع: ذلك الحزام من النجوم يمثل منظراً جانبياً لمجرتنا درب التبانة، ونظراً لأن القمر بمرحلة الأحدب المتناقص في الوقت الحالي، فهو يشرق في وقت متأخر من الليل؛ ما سيترك السماء مظلمة بداية الليل لرؤية حزام درب التبانة.