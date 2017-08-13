طوارئ في الخفجي تحسبًا لبقعة الزيت المتسربة من الكويت - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أكّد محافظ الخفجي محمد الهزاع؛ أنه بناء على توجيهات أمير المنطقة الشرقية، ونائبه، فقد تمّ التوجيه بسرعة التعامل مع بقعة الزيت المتسربة للخليج العربي من الكويت؛ حيث تم تشكيل لجنة طارئة من الجهات ذات العلاقة لعمل مسح ميداني لشواطئ المحافظة والمياه الإقليمية التابعة للخفجي والتأكّد من عدم وصول التسرُّب لشواطئ المملكة، كما تمّ اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة التي تكفل سلامة المنطقة والبيئة.

وكشفت مصادر أن شركة ” شيفرون ” العربية السعودية، بادرت بتقديم الدعم والمساندة لفرق الطوارئ الكويتية المشكّلة لمواجهة التسرُّب النفطي، كما تمّ استدعاء منظمة الاستجابة للتسرّبات النفطية ” OSRL “؛ لتقديم الاستشارات والمساهمة في وضع الخطط للتعامل مع البقع النفطية.

وبحسب خبراء ومهتمين بالقطاع النفطي، فإن الطريقة المُثلى التي قد تلجأ إليها فرق الطوارئ الكويتية لتشتيت البقعة تتمثل وضع عدد من المصدّات المطاطية حول مآخذ المياه ومناطق الصيد؛ لمنع تمدّد البقعة النفطية، ومن ثم استخدام مواد مشتّتة تقوم بكسر تركيب النفط.