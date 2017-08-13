رفض زيادة مصروفها اليومي فأشعلت النيران به وهو نائم - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تقدم زوج مصري يٌدعى ” صالح عبدالله ” بدعوى ضد زوجته للمطالبة بإسقاط حقها في حضانة طفلتهما ، عقب تعمدها في سكب مادة حارقة عليه وأشعال النيران به ، عقابًا له على رفضه زيادة مصروفها اليومى.

وتعود الواقعة عندما اشتعل النزاع بين الزوجين بسبب المصروف اليومى للزوجة ورغبتها فى زيادته، وعندما رفض الزوج طلبها تركت ” م. ن ” 30 سنة منزل الزوجية وأقامت دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، وبعد توسط المعارف تصالحا وتنازلت عن الدعوى وعادت وطفلتها للمنزل.

تجددت الخلافات فى شهر يونيو الماضى بسبب رغبتها فى زيادة مصروفها مرة أخرى، واتهمته بالبخل ونشبت بينهما خلافات تطورت للاشتباك بالأيدى، ومع مرور الوقت واستمرار نفس الأزمة سكبت مادة حارقة على يديه وهو نائم، وأشعلت النيران فيها ما اصابة بعاهة مستديمة.