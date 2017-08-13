رفض زيادة مصروفها اليومي فأشعلت النيران به وهو نائم - صحيفة صدى الالكترونية

رفض زيادة مصروفها اليومي فأشعلت النيران به وهو نائم
تقدم زوج مصري يٌدعى ” صالح عبدالله ” بدعوى ضد زوجته للمطالبة بإسقاط حقها في حضانة طفلتهما ، عقب تعمدها في سكب مادة حارقة عليه وأشعال النيران به ، عقابًا له على رفضه زيادة مصروفها اليومى.
وتعود الواقعة عندما اشتعل النزاع بين الزوجين بسبب المصروف اليومى للزوجة ورغبتها فى زيادته، وعندما رفض الزوج طلبها تركت ” م. ن ” 30 سنة منزل الزوجية وأقامت دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، وبعد توسط المعارف تصالحا وتنازلت عن الدعوى وعادت وطفلتها للمنزل.
تجددت الخلافات فى شهر يونيو الماضى بسبب رغبتها فى زيادة مصروفها مرة أخرى، واتهمته بالبخل ونشبت بينهما خلافات تطورت للاشتباك بالأيدى، ومع مرور الوقت واستمرار نفس الأزمة سكبت مادة حارقة على يديه وهو نائم، وأشعلت النيران فيها ما اصابة بعاهة مستديمة.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1931 ] نشر منذ 3 ساعات
عَمار يا مصر .🔥🔥🔥🔥.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1381 ] نشر منذ 1 ساعة
ما عندها وقت
الفلوس مقابل النفوس
😂😂
دلوعة الرياض[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 1 ساعة
يااحليل السعودياات إذاا زعلت رااحت المطبخ تطبخ ولاقاامت تنظف البيت ..
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31957 ] نشر منذ 52 دقيقة
اعقبي ياالخايبه ,,
الرعد[ عدد التعليقات: 965 ] نشر منذ 45 دقيقة
الفلوس تغير النفوس-
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16216 ] نشر منذ 43 دقيقة
الله المستعان