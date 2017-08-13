بالفيديو.. مدارس الهند تضع التلاميذ في خطر - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتلاميذ في منطقة هيماشال شمالي الهندية وهم يساعدون بعضهم بعضاً على عبور النهر الخطر الذي غمره الفيضان بسبب الرياح الموسمية الشديدة.

وكشف المقطع الصعوبة التي تواجه التلاميذ أثناء عبورهم النهر بطريقة قد تعرضهم للخطر.