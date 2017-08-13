بالفيديو.. مدارس الهند تضع التلاميذ في خطر - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مدارس الهند تضع التلاميذ في خطر
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتلاميذ في منطقة هيماشال شمالي الهندية وهم يساعدون بعضهم بعضاً على عبور النهر الخطر الذي غمره الفيضان بسبب الرياح الموسمية الشديدة.
وكشف المقطع الصعوبة التي تواجه التلاميذ أثناء عبورهم النهر بطريقة قد تعرضهم للخطر.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1381 ] نشر منذ 2 ساعتين
المشهد الثاني والسابع اخطرهم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31957 ] نشر منذ 1 ساعة
ويش حادك على المر .. قال اللي امر منه ,,
,,, لا شك مافيه عاقل يبي يخاطر بنفسه لمجرد المخاطره ،، ولكن ماله مجنب عن ركوب هذه المخاطر ,, مجبور ,,
,, الله يعين كل راعي بلوى على بلواه ,, مهما كانت ، عظمت او صغرت ,, آمين ,,
دلوعة الرياض[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 1 ساعة
يااربي اعنهم و وفقهم ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1931 ] نشر منذ 9 دقائق
الله يكون في عونهم ويوفقهم.