جمعية الأطفال المعوقين بالجوف تعلن عن حاجتها لشغل عددٍ من الوظائف - صحيفة صدى الالكترونية

فواز الرويلي(صدى):

أعلنت جمعية الأطفال المعوقين بالجوف عن توفر وظيفتين شاغرتين للجنسين .و أفادت الجمعية أن الوظيفة المطلوبة للنساء هي أخصائية نطق حاصلة على درجة البكالوريس مع أفضلية الخبرة ، بينما الوظيفة المطلوبة للرجال هي موظف محاسبة حاصل على دبلوم محاسبة وخبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال ، على أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية .

ودعت الجمعية الراغبين في التقديم على الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط ؛ إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني:[email protected] لمدة أسبوعين من تاريخه .