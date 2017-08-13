جمعية الأطفال المعوقين بالجوف تعلن عن حاجتها لشغل عددٍ من الوظائف - صحيفة صدى الالكترونية

جمعية الأطفال المعوقين بالجوف تعلن عن حاجتها لشغل عددٍ من الوظائف
أعلنت جمعية الأطفال المعوقين بالجوف عن توفر وظيفتين شاغرتين للجنسين .و أفادت الجمعية أن الوظيفة المطلوبة للنساء هي أخصائية نطق حاصلة على درجة البكالوريس مع أفضلية الخبرة ، بينما الوظيفة المطلوبة للرجال هي موظف محاسبة حاصل على دبلوم محاسبة وخبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال ، على أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية .
ودعت الجمعية الراغبين في التقديم على الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط ؛ إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني:[email protected] لمدة أسبوعين من تاريخه .
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