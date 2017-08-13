ملايين جديدة قادمة لـ " نيمار " بسبب صورته - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

كشف محامو لاعب نادي برشلونة السابق نيمار دا سيلفا والمنتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة خيالية قدرت ما بين 500 و800 مليون يورو أن العقد الذي يربط اللاعب بناديه الجديد لا يتضمن حقوقا للصورة، وأن هذا الأمر ما زال يخضع لإدارة نيمار نفسه، مؤكدين أن على النادي الباريسي التفاوض بشأن هذه النقطة إذا أراد استخدام صورة اللاعب في أي حملة إعلانية، وهو ما قد يزيد التكلفة الإجمالية للصفقة.

ووفقا لمحاميي النجم الدولي، فإنه على إدارة النادي الباريسي التفاوض بشكل منفصل من أجل حق استخدام صورة اللاعب في أي حملة إعلانية، وهو الأمر الذي يختلف عما كان عليه الأمر في فريقيه السابقين سانتوس وبرشلونة.

وتدير شركة “ إن آر سبورتس ″ ، المملوكة لوالدي اللاعب، الحقوق الخاصة بصور نيمار.