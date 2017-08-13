اكتشافات للعلماء تنذر بكوارث في " أكبرمنطقة بركانية بالعالم " - صحيفة صدى الالكترونية

اكتشافات للعلماء تنذر بكوارث في ” أكبرمنطقة بركانية بالعالم “
اكشف علماء أن المنطقة البركانية الأكبر في العالم، تقع في إحدى أكثر مناطق العالم برودة، في القطب الجنوبي، مما قد يهدد بتغير المناخ مستقبلاً.
وتوصل باحثون من جامعة أدنبره الأسكتلندية، لـ 100 بركان تحت الأرض الجليدية لمنطقة القطب الجنوبي، وهو العدد الأكبر بين مناطق العالم البركانية.
وذكر الباحثين إن ثوران أحد هذه البراكين قد يؤدي إلى عواقب مقلقة، منها اضطراب السطح الجليدي للقطب الجنوبي، وذوبان الجليد إلى المحيط بشكل سريع مشيرين أن هذة البلاد مثل آيسلندا وآلاسكا.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 372 ] نشر منذ 2 ساعتين
أكبر تجمُّع للبراكين في العالم هو المنطقة المعروفةُ باسم حزام النار أو حلقة النار والتي تقعُ حول سواحل الدول المُطلَّة على المحيط الهادئ وهي نتيجةٌ لتحرّك الصفائح التكتونية التي تُكوّن سطح الأرض وانزلاق بعضِها تحت صفائح أخرى فَهذه المَنطقة من العالم تأوي وحدها 75% من البراكين في العالم سواء النشطة أو الخامدة منها كما تنبعُ منها 90% من أقوى البراكين المُسجَّلة تاريخياً. عدا عن ذلك تأتي 90% من جميع الزلازل في العالم (مهما كانت درجةُ قوّتها) من منطقة حزام النار وحوالي 81% من الزلازل الكُبرى في العالم أي الزلازل المُسجَّلة بالأرقام القياسية على ميزان ريختر الشهير. أكبرُ زلزالٍ مُسجَّل في تاريخ العِلْم وقعَ ضمن هذه المنطقة وهو زلزال من درجة 9.5 على مقياس ريختر ضربَ دولة تشيلي في أمريكا الجنوبية عام 1960 وكذلك الزلزال الكارثي الذي ضربَ جزيرة سومطرة الإندونيسية في عام 2004م وأدّى إلى وفاة مِئات الآلاف فضلاً عن العديد مِن الزلازال العُظمى الأخرى. يبلغُ طول حزام النار حوالي 40,000 كيلومتر فهو عبارةٌ عن قوسٍ عِملاق يمرُّ على جميع ضفاف المُحيط الهادئ تقريباً ويتَّخذُ شكلاً شبيهاً بحدوة الحصان. تمتدُّ حلقة النار من السواحل الدّنيا لأمريكا الجنوبية (في تشيلي)وصعوداً إلى أقصى شمال الأمريكيَّتين (في ألاسكا) ومن ثمَّ تلتفُ نحو شواطئ روسيا (مضيق بيرنغ) وتنزلُ إلى اليابان وتمرُّ بالفلبين وإندونيسيا وتنتهي في نيوزلندا كما يُمكن أن تعتبر بعضُ البراكين الهامدة في قارة أنتاركتيكا في القطب الجنوبي الخاتمة التي تُغلق الحلقة. على امتداد هذه المسافات الشّاسعة يقعُ 452 بُركاناً العديدُ منها هي من أعنف وأنشط البراكين على الأرض
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1381 ] نشر منذ 1 ساعة
طاهر سليم
معلومات تشكر عليها ياغالي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31957 ] نشر منذ 47 دقيقة
الأخ نهار السلام ,, كفيت و وفيت بارك الله فيك ,,
,, صدقت فيما ذكرت ,, لاهنت ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16216 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله يرحمنا برحمته الواسعة
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31957 ] نشر منذ 34 دقيقة
عفواً .. اقصد الأخ طاهر سليم ,,