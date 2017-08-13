اكتشافات للعلماء تنذر بكوارث في " أكبرمنطقة بركانية بالعالم " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

اكشف علماء أن المنطقة البركانية الأكبر في العالم، تقع في إحدى أكثر مناطق العالم برودة، في القطب الجنوبي، مما قد يهدد بتغير المناخ مستقبلاً.

وتوصل باحثون من جامعة أدنبره الأسكتلندية، لـ 100 بركان تحت الأرض الجليدية لمنطقة القطب الجنوبي، وهو العدد الأكبر بين مناطق العالم البركانية.

وذكر الباحثين إن ثوران أحد هذه البراكين قد يؤدي إلى عواقب مقلقة، منها اضطراب السطح الجليدي للقطب الجنوبي، وذوبان الجليد إلى المحيط بشكل سريع مشيرين أن هذة البلاد مثل آيسلندا وآلاسكا.