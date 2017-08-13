بالفيديو .. ترمب يعلن لحاكم " غوام " مسؤوليته عن حمايته - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

كشف فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترمب ، وهو يتصل أول أمس الجمعة بـحاكم جزيرة غوام Guam الموعودة بأربعة صواريخ قد تطلقها كوريا الشمالية نحوها بعد غد الثلاثاء، حيث قال ترمب لكالفو: ” أنتم آمنون، نحن معكم 1000% وأنا أتصل فقط لأقول مرحبا ” ورد كالفو ” كحاكم لغوام وممثل لشعبها، وكمواطن أمريكي، فإني لم أشعر بأمان أو ثقة أكثر مما أشعر وأنت بالقيادة.

وتابع حاكم غوام أنه نحن بحاجة إلى رئيس مثلك ويبدو أن العبارات أنعشت ترمب، فقال: ” كان عليهم الإتيان بي ” رئيسا ” قبل 8 سنوات، أو بأحدهم شبيه تفكيره بتفكيري على الأقل وفق تعبيره الذي ضحك له الحاكم.

تابع ترمب الدردشة الهاتفية، وقال: ” سنقوم بعمل عظيم لك والناس حول العالم يتحدثون عن غوام، فلا تقلق فالسياحة ستتضاعف 10 مرات من دون انفاق، وكرر ترمب طمأنته، وقال: ” لن يكون لديكم مشكلة ” ووصف له الجيش الأمريكي بأنه ” لا يصدق وصلب كالصخر والأفضل بالعالم ” .