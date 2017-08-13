بالصور ..ضبط 58 مخالفة للتوطين في صالة الحجاج بمطار جدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تمكن مفتشون من مكتب العمل بمحافظة جدة،من إجراء حملات تفتيشية على منشآت العمل الموسمي لحج عام ١٤٣٨هـ، التي سبق أن حصلت على تأشيرات عمل موسمية، إضافة إلى المنشآت التي تقدم خدماتها داخل صالة الحجاج بمطار جدة.

وزار فريق التفتيش ٤٣ منشأة، وضبط ٥٨ مخالفة، فيما تنوّعت المخالفات، ما بين تشغيل عمالة في مهن مقصورة على السعوديين، وتشغيل المنشآت لعمالة التأشيرات الموسمية لفترات تتجاوز عدد الساعات المسموحة لهم نظاماً.

و ضبط المفتشون عمالة مخالفة لقرار توطين بيع الجوّالات وصيانتها وملحقاتها داخل صالة الحجاج.