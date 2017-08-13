مليشيات الحوثي تحول مطار صنعاء لمخزن صواريخ وأسلحة إيرانية - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

قامت ميليشيات الحوثي بعد السيطرة على مطار صنعاء بعزل الموظفين الحكوميين في الجهازين الأمني والإداري، وعَينوا عناصر حوثية بدلاً منهم، كانت سلاحَهم لتقويض أمن المطار.

و رفض ما يسمى بـ ” المجلس السياسي ” التابع للانقلابيين مقترحَ التحالف العربي تسليم إدارة مطار صنعاء للأمم المتحدة .

وكان المتحدث الرسمي لقوات تحالف إعادة الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، قد دعا الأمم المتحدة إلى المساهمة في استئناف تسيير الرحلات التجارية ونقل الركاب لمطار صنعاء؛ من خلال إدارة أمن المطار وضمان مخاوف الحكومة اليمنية الشرعية.

وصرح ” المالكي ” بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف قد قامت منذ بدء العمليات العسكرية ولا تزال بتسخير كل الإمكانات والجهود لوصول الرحلات .

وحول الانقلابيون المطار إلى مقر لإيصال السلاح على متن طائرات إيرانية، وأقدموا على تخزين الأسلحة في مبان داخل المطار.

ولم يتردد المتمردون كذلك في استهداف محافظة مأرب ومواقع الشرعية في مديرية نهم شمال شرق صنعاء، بعدما حوّلوا منشآت في مطار صنعاء إلى منصات إطلاق صواريخ باليستية.

كل هذه المعطيات أدت إلى إحجام الطائرات المدنية والتجارية، عن استخدام مطار صنعاء ووفقاً لـ ” سكاي نيوز ” .