⁠⁠⁠⁠⁠الناتو: لن نشارك في النزاع بين أمريكا وكوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

كشف مسؤول في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لوكالة فرانس برس، أنه في حال هاجمت كوريا الشمالية القواعد العسكرية الآمريكية في المحيط الهادىء، فإن دول الحلف لن تشارك تلقائيا فى النزاع فى ظل مانصوص اتفاقية الدفاع المشترك التأسيسية للحلف حالياً.

وقال المسؤول ” إن قرار مجلس حلف شمال الأطلسى، الناتو، هو جهاز صنع القرار السياسى لأى قضية تطرء على الساحة “.

وأضاف مصدر أن ” المادة 6 من معاهدة واشنطن، الاتفاقية المتأسيسية للدفاع المشترك بين دول الحلف، تحدد النطاق الجغرافى لتطبيق الدفاع المشترك، على أن يكون الدفاع لأى من الأراضى الأوروبية او الامريكية، أو الخاضعة لولاية أي من الأطراف الثنائية في منطقة شمال الأطلسى،أي شمال مدار السرطان “.

كما أضاف المصدر أن تفعيل أى مادة من مواد الاتفاقية التأسيسية لحلف شمال الأطلسى، فهى تعود ” للقرار السياسى “.