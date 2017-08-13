نزوح 450 ألف مدني بالرقة في سوريا خلال شهرين - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

كشفت شبكة ” الرقة تذبح بصمت ” في بيان لها أنه قتل ما لا يقل عن 946 مدنياً في مدينة الرقة خلال الشهرين الماضيين جراء قصف قوات التحالف الدولي.

وجاء بيان الشبكة، التي يشرف عليها ناشطون سوريون، أن نحو 450 ألف مدني اضطروا للنزوح من منازلهم بسبب انقطاع الماء والكهرباء.

وبينت الشبكة أن ما لا يقل عن 30 ألف مدني محاصرون في المدينة التي يطوقها المقاتلون الأكراد ، كما يتعذرعليهم مغادرتها بسبب الألغام المزروعة من قبل تنظيم داعش في محيط المدينة.