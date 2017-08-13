بالصور.. لحظة سقوط الشهب النيزكية على بحيرة في مقدونيا - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. لحظة سقوط الشهب النيزكية على بحيرة في مقدونيا
رصدت وكالة الأنباء الفرنسية، لحظة سقوط وابل من الشهب النيزكية على بحيرة اصطناعية بمقدونيا، وخلال اليوميين الماضيين سقط وابل من الشهب والنيازك المتوهجة لدى دخولها المجال الجوى لكوكب الأرض فى ظاهرة رصدتها كاميرات العالم على مدى اليوميين الماضيين .
ويشهد النصف الشمالى من الكرة الأرضية، ظاهرة فلكية تتكرر سنويًا، تتمثل بإمكانية رؤية سقوط زخات شهب ” البرشاويات ” ، فى الفترة من 11 إلى 13 الجارى .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31957 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحان الله ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1931 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحانه جَلَ شأنه .
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1272 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحان الله
لا اله الا الله
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1381 ] نشر منذ 1 ساعة
ينتج منها العيون