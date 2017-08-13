بالفيديو.. فايز المالكي يتبرع بعائد مسرحية " بايعها " - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

في لفتة إنسانية منه تبرَّع الفنان فايز المالكي بأجره في مسرحية ” بايعها ” ، التي تم تقديمها في منقطة الباحة، والمُقَّدر بـ50 ألف ريال، لسيدة تُدعى ” أم عبدالرحمن ” ، بعد أن حضرت إليه وطلبت منه المساعدة.

وكشف المقطع المتداول للمالكي وهو على خشبة المسرح، ويروى حالة أم عبد الرحمن الإنسانية، حيث وصف دمعتها بـ”المؤلمة” نتيجة لظروفها الصعبة وديونها.

ودعا أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود إلى التدخل لحل أزمة السيدة وفك كربها.