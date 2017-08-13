بالفيديو.. فايز المالكي يتبرع بعائد مسرحية " بايعها " - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. فايز المالكي يتبرع بعائد مسرحية ” بايعها “
في لفتة إنسانية منه تبرَّع الفنان فايز المالكي بأجره في مسرحية ” بايعها ” ، التي تم تقديمها في منقطة الباحة، والمُقَّدر بـ50 ألف ريال، لسيدة تُدعى ” أم عبدالرحمن ” ، بعد أن حضرت إليه وطلبت منه المساعدة.
وكشف المقطع المتداول للمالكي وهو على خشبة المسرح، ويروى حالة أم عبد الرحمن الإنسانية، حيث وصف دمعتها بـ”المؤلمة” نتيجة لظروفها الصعبة وديونها.
ودعا أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود إلى التدخل لحل أزمة السيدة وفك كربها.
رقع يامرقع[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 3 ساعات
ابو راكان كفو سباق للخير ويبشر بالخير من رب العباد علينا الدعاء لك يابو راكان الله يرزقك من حيث لا تحتسب
عش الواقع[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 3 ساعات
مكثور الخير سباق لفعل الخير من فرج كرب الناس فرج الله كربه
الرعد[ عدد التعليقات: 965 ] نشر منذ 3 ساعات
ماشاء الله هو واخوه الدكتور علي المالكي يسعون في الخير والله حسيبهم
همس ~[ عدد التعليقات: 421 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يجزاه خير ~
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1931 ] نشر منذ 3 ساعات
ماشاء الله جزاه الله خير .
رهيب[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله أكبر و أصحاب السمو وأصحاب السعادة يجمعون الملايين ولايخرجون شيء