بلدية أملج تكثف أعمالها الرقابية استعداداً لموسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

تكثّف بلدية محافظة أملج حالياً, حملاتها الرقابية والمتابعة على الأسواق والمحلات والمطاعم والبوفيهات, خاصة الواقعة على الطريق الدولي الذي يسلكه الحجاج القادمين من دول الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان وتركيا ومصر, وفق الخطة الزمنية الشاملة التي وضعتها البلدية لموسم حج هذا العام .

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس ناجي رمضان غبان, أن الحملات أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات, شملت تدني النظافة وإعداد الأطعمة بطريقة غير صحية واستخدام أواني غير صالحة للاستخدام، إضافة إلى استخدام مواد غذائية منتهية الصلاحية،مفيداً أنه جرى مصادرتها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين .

وأبان أن البلدية أعدت خطة زمنية لعملها الرقابي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك, تضمنت تكثيف ومتابعة الرقابة الصحية على المسلخ والمحلات والمطاعم, خاصة الواقعة على الطريق الدولي المار بالمحافظة .