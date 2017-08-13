أكلة مٌحرمة على العائلة المالكة يعشقها الأمير تشارلز - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشف مصدر بقصر صباكينجهام ، عن بعض الاحتياطات التى تتبعها الأسرة المالكة فيما يتعلق بالطعام، منها أنه لا يتم تخزين المحار أبداً .

وكانت قد سرت شائعة بأن الملكة حازمة للغاية فيما يتعلق بهذه القواعد، إلا أنه رغم ذلك يقول الكثيرون إن الأمير تشارلز يميل إلى التمرد، وكثيراً ما يستمتع بالمأكولات البحرية.

فيما أكدت إحدى الصحف المحلية ، امتناع أفراد العائلة المالكة عن تناول القشريات البحرية، مثل القريدس، ليس ذلك بسبب وجود قانون فرض الأمر على العائلة الملكية، لكنهم يفضلون عدم تناول هذه المأكولات؛ تجنباً للإصابة بالتسمم والحساسية.

وفي لقاء سابق مع كبير طهاة الملكة مارك فلانجان ، أكد أن الملكة إليزابيث لا تأكل المحار ، و أن الأمير فيليب يفضل شرب الجعة على الغداء.

ومع ذلك، فعندما زار الرئيس أوباما المملكة المتحدة عام 2011 كان السلطعون من المقبِّلات على قائمة الطعام بقصر باكنغهام، لذا فربما تكون هذه المعلومات المتداولة غير أكيدة .