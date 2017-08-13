عارضة أزياء عالمية تشعل مواقع التواصل من أجل المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

عارضة أزياء عالمية تشعل مواقع التواصل من أجل المملكة
أشعلت عارضة الأزياء الأمريكية واليس دي العديد مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من ردود الأفعال وذلك بعد تغريدة مثيرة كتبتها على حسابها على موقع “ تويتر ”.
وكتبت واليس دي على حسابها في تويتر ” خمنوا إلى أين سأسافر؟ ووضعت قائمة خيارات لوجهتها المحتملة للسفر كان من ضمنها المملكة.
وتفاعل المغردون مع هذه التغريدة بصورة كبيرة متوقعين إمكانية أن تكون المملكة هي الوجهة المقبلة لعارضة الأزياء الأمريكية.
ولإضفاء مزيد من الإثارة وضعت العارضة الأمريكية إطارا زمنيا لانتهاء التصويت لاختيار الدول المتوقعة من بين أربع دول.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31946 ] نشر منذ 3 ساعات
عنا وبعيد لا تقربين ديارنا الطاهره ,,
همس ~[ عدد التعليقات: 421 ] نشر منذ 2 ساعتين
يمكن سمعت من إيفانكا عن الخرفان البشرية ~
وبتجي تتاكد من هالمعلومه 😅😂😂😂 ~
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1924 ] نشر منذ 2 ساعتين
الخلا بس يلا مناك خلك بعيد .
الرعد[ عدد التعليقات: 959 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا وانت الصادقه سمعت انهن يدفعن الغالي والنفيس من اجل ازياء مثل ازياء واليس ولو جات لاتهافتن عليها تهافت النحل ع الزهور وخصوصا——!!
fares[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 2 ساعتين
واضح انها جاية المملكة
fares[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 2 ساعتين
عشان تزيد الخرفنه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1270 ] نشر منذ 2 ساعتين
قولوا لابوها لايجيبها عندنا
مانبيها ولا نبي جيتها
خلوه تروح كوريا الشماليه
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10298 ] نشر منذ 14 دقيقة
نص الملابس اللي بعروض الازياء فاااااشله ولاتلبس بتاتا 😷