عارضة أزياء عالمية تشعل مواقع التواصل من أجل المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أشعلت عارضة الأزياء الأمريكية واليس دي العديد مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من ردود الأفعال وذلك بعد تغريدة مثيرة كتبتها على حسابها على موقع “ تويتر ”.

وكتبت واليس دي على حسابها في تويتر ” خمنوا إلى أين سأسافر؟ ووضعت قائمة خيارات لوجهتها المحتملة للسفر كان من ضمنها المملكة.

وتفاعل المغردون مع هذه التغريدة بصورة كبيرة متوقعين إمكانية أن تكون المملكة هي الوجهة المقبلة لعارضة الأزياء الأمريكية.

ولإضفاء مزيد من الإثارة وضعت العارضة الأمريكية إطارا زمنيا لانتهاء التصويت لاختيار الدول المتوقعة من بين أربع دول.