⁠⁠⁠⁠⁠أرامكو : رفع طاقة شبكة الغاز لـ 9.6 مليار قدم مكعبة يومياً نهاية العام - صحيفة صدى الالكترونية

أرامكو : رفع طاقة شبكة الغاز لـ 9.6 مليار قدم مكعبة يومياً نهاية العام
قالت شركة أرامكو أنها اعتمدت برنامجا لتوسعة شبكة الغاز الرئيسة من مرحلتين حيث سترتفع الطاقة الاستيعابية لشبكة الغاز الرئيسة إلى 9.6 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم باكتمال المرحلة الأولى وذلك في نهاية 2017.
وأضافت الشركة أن المرحلة الثانية زيادة إنتاج شبكة الغاز الرئيسة إلى 12.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم في 2020 وقد تم التعجيل بالمرحلة الأولى من المشروع لتلبية التاريخ المحدد لبدء تشغيل محطة توليد الكهرباء المستقلة رابغ 2 في بداية العام الجاري لتفادي حرق الوقود السائل الذي يوفِّر حافزا اقتصاديا.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 372 ] نشر منذ 4 ساعات
يستخرج الغاز الطبيعي من آبار تشبه آبار النفط ويتم نقله عبر الأنابيب إلى مراكز التجمع حيث تتم معالجته وتزال الماء والأملاح والشوائب الأخرى ويتم تبريده وفصل مكوناته المطلوبة حسب الاستخدام الأمثل. وينقل ما تبقى من الغاز عبر شبكات الأنابيب كسائل بعد ضغطه وتبريده إلى أماكن استخدامه ويبلغ احتياطي العالم من الغاز حوالي 180 ترليون متر مكعب يتواجد حوالي 28% منه في مكامن في الدول العربية أكبرها في قطر ثم المملكة العربية السعودية ثم الإمارات والجزائر والعراق ودول عربية أخرى. ويعتقد أن الكمية التي تم اكتشافها من الغاز في الدول العربية تعادلها كمية مماثلة لم تكتشف بعد بالدول العربية ولابد من التوسع فى شبكات الغاز العربية وعلى سبيل المثال يتم ربط الغاز المستخرج من أرامكو مع خط الغاز العربى ويتكون خط الغاز العربي من ثلاث مراحل ويعتبر خط الغاز العربي الخط العمود الفقري لشبكة الغاز العربية في المستقبل. وقد بدأت فائدة ما تم انجازه تصبح واضحة إذ يبلغ ما يولد من الطاقة الكهربائية باستخدام خط الغاز العربي حوالي 80% من إجمالي الطاقة الكهربائية في الأردن. كما اتفق العراق وسوريا على ربط حقول غاز غربي العراق بمحطات للمعالجة أقامتها سوريا داخل أراضيها لكي يصبح العراق جزءاً من خط الغاز العربي إضافة إلى مصر والأردن ومن ثم تسهيل تسويق الغاز العربي (مصر والسعودية والعراق) لتركيا وشرق ووسط أوروبا كما يمكن ربط خط الغازمع ليبيا وتونس والتسويق عبر تونس الى غرب أوروبا .