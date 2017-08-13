⁠⁠⁠⁠⁠أرامكو : رفع طاقة شبكة الغاز لـ 9.6 مليار قدم مكعبة يومياً نهاية العام - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قالت شركة أرامكو أنها اعتمدت برنامجا لتوسعة شبكة الغاز الرئيسة من مرحلتين حيث سترتفع الطاقة الاستيعابية لشبكة الغاز الرئيسة إلى 9.6 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم باكتمال المرحلة الأولى وذلك في نهاية 2017.

وأضافت الشركة أن المرحلة الثانية زيادة إنتاج شبكة الغاز الرئيسة إلى 12.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم في 2020 وقد تم التعجيل بالمرحلة الأولى من المشروع لتلبية التاريخ المحدد لبدء تشغيل محطة توليد الكهرباء المستقلة رابغ 2 في بداية العام الجاري لتفادي حرق الوقود السائل الذي يوفِّر حافزا اقتصاديا.