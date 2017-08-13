مصر تطلق مزايدة عالمية للبحث عن النفط - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أعلنت الشركة العامة للبترول المصرية، اليوم الأحد، مزايدة عالمية لإبرام اتفاقية خدمات استكشافية وإنتاجية في مناطق امتياز الشركة بالصحراء الشرقية.

وأضافت الشركة في إعلان نشر بالصحف المحلية اليوم الأحد ونقلته وكالة ” رويترز ” أن آخر موعد ” لاستلام العروض يوم 28 ديسمبر/كانون الأول 2017 الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة “.

وقالت الشركة العامة للبترول إن المناطق المعروضة للبحث والاستكشاف هي ” منطقة وادي دارا بمساحة إجمالية 50 كيلومترا مربعا تقريبا، وقطاع جي(G) بمنطقة غرب غارب البرية بمساحة إجمالية 20 كيلومترا مربعا تقريبا “.