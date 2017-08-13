مصر تطلق مزايدة عالمية للبحث عن النفط - صحيفة صدى الالكترونية

مصر تطلق مزايدة عالمية للبحث عن النفط
أعلنت الشركة العامة للبترول المصرية، اليوم الأحد، مزايدة عالمية لإبرام اتفاقية خدمات استكشافية وإنتاجية في مناطق امتياز الشركة بالصحراء الشرقية.
وأضافت الشركة في إعلان نشر بالصحف المحلية اليوم الأحد ونقلته وكالة ” رويترز ” أن آخر موعد ” لاستلام العروض يوم 28 ديسمبر/كانون الأول 2017 الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة “.
وقالت الشركة العامة للبترول إن المناطق المعروضة للبحث والاستكشاف هي ” منطقة وادي دارا بمساحة إجمالية 50 كيلومترا مربعا تقريبا، وقطاع جي(G) بمنطقة غرب غارب البرية بمساحة إجمالية 20 كيلومترا مربعا تقريبا “.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 372 ] نشر منذ 4 ساعات
منخفض القطارة بالصحراء الغربية منطقة مليئة بالذهب الأسود “البترول” فى محافظة مرسى مطروح مع منطقة وسط الدلتا بمصر وفقًا لمراجعة بي بي (BP) الإحصائية لعام 2012 بلغت احتياطيات مصر المؤكدة من النفط الخام نحو 4٫3 مليار برميل في نهاية عام 2011 وهو ما يمثل 0٫3٪ من معروض النفط العالمي. ويبلغ متوسط الإنتاج 710٬000 برميل يوميًا منها حوالي 560٬000 برميل من النفط الخام بما في ذلك المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي الباقية. وتعد مصر أكبر الدول المنتجة للنفط في أفريقيا من دون الأعضاء في منظمة أوبك. بعد ذروة إنتاجها للنفط في التسعينيات من القرن الماضي بأكثر من 900٬000 برميل يوميًا نضبت حقول النفط الرئيسية في مصر بشكل كبير ودأب حجم الانتاج على الانخفاض حتى عام 2007 عندما أدى التنقيب إلى إنتاجات جديدة من الحقول الصغيرة وساعدت تقنيات الإستخراج المحسنة للنفط (EOR) في تراجع انخفاض إنتاج الحقول القديمة. ومع ذلك بينما شهد إنتاج النفط ارتفاع طفيف في نهاية العقد الأول من الألفينيآت ازداد الاستهلاك المحلي بسرعة كبيرة بحيث أصبحت مصر مستوردًا للنفط لتجاوز الاستهلاك الإنتاج المحلي. تقع الاحتياطيات النفطية في مصر أساسا في خليج السويس ودلتا النيل والصحراء الشرقية ومعظم الاكتشافات الجديدة تقع بحريًا في البحر الأبيض المتوسط أو بريًا في الصحراء الغربية والتي قد تضاعف انتاج النفط بها منذ عام 2000 وهي تشكل الآن نحو 30٪ من إجمالي إنتاج النفط المصري.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1272 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرزقهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16216 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31957 ] نشر منذ 2 ساعتين
خير وبركه ,,