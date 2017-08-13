" النقل " تكشف عن 16 مبادرة لخفض وفيات الطرق - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة النقل على أنها تعمل لخفض الوفيات على الطرق بنسبة 50%، من ثمانية آلاف حالة وفاة سنوياً إلى 4 آلاف، وذلك ضمن 16 مبادرة طرحتها في برنامج التحول الوطني 2020.

وأوضحت ” النقل ” أن لديها برنامجاً لتحديد النقاط الخطرة على الطرق التي تتكرر وترتفع فيها نسب الحوادث والوفيات، مبينةً أنها ستعمل على إجراء المعالجات اللازمة لها بعد اعتماد المبالغ اللازمة لذلك.

وأشارت في ردها على استفسارات مجلس الشورى حول تقريرها السنوي للعام 1437/ 1436، أنها حولت كل الطرق الدولية المفردة إلى مزدوجة، وتبقى فقط الطريق القادم من منفذ الدرة، والطريق الذي يتم إنشاؤه بين المملكة وعمان، مضيفة أنها ألغت عدد من المشروعات تحت التنفيذ تقدر تكلفتها بثلاثة مليارات ريال، ووجهت مبالغها لصالح مشروعات صيانة الطرق التي لا تحتمل التأخير.