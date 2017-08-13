دراسة تكشف تمدد سرطان الرئة بعيدا عن المدخنين - صحيفة صدى الالكترونية

دراسة تكشف تمدد سرطان الرئة بعيدا عن المدخنين
يسبب التلوث البيئي والجو المليء بالتدخين قد يتعرض الإنسان الغير مدخن للإصابة بسرطان الرئة، ونبهت دراسة طبية حديثة، إلى زيادة المصابين بسرطان الرئة بين أشخاص لم يسبق لهم التدخين على الإطلاق، وعزت ذلك الأمر إلى تفاقم ” التلوث البيئي “.
وبحسب ما نقلته صحيفة ” ذا تايمز ” البريطانية، يرجح أن تتضاعف الوفيات الناجمة عن الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين.
وأضافت الدراسة، التي أجراها مستشفى ” رويال برومبتون ” وهيئة ” Harefield NHS ” ، أن ثمة ارتفاع كبير للعمليات التي يتم إجراؤها على المرض بين غير المدخنين.
وأوضحت أن التدخين كان أبرز سبب يرتبط بسرطان الرئة، إذ يعتقد أن 9 من كل عشرة مصابين بالمرض الخبيث، من المدخنين.
ويؤدي سرطان الرئة إلى وفاة 36 ألف شخص سنويا في بريطانيا.
ويستطيع شخص واحد من كل عشرة العيش أكثر من عقد بعد الإصابة، كما تسجل البلاد 46 ألفا و400 إصابة جديدة بشكل سنوي.
ويدعو ناشطون في بريطانيا، الحكومة إلى التحرك لخفض مستوى التلوث، بالنظر إلى ما بات يتسبب به للصحة العامة، إذ لا تقتصر أضراره على الكوارث وارتفاع منسوب البحر كما هو شائع.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31957 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يكفينا الشر ,,
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 372 ] نشر منذ 3 ساعات
مدينة بكين بالصين بها أكبر تلوث بيئي بالعالم والجو المليء بالغبار وعوادم السيارات وقد يتعرض الإنسان بها لامراض الرئة مثل الربو والحساسية وسرطان الرئة ويدعو ناشطون في الصين الحكومة إلى التحرك لخفض مستوى التلوث بالنظر إلى ما بات يتسبب به للصحة العامة من أمراض إذ لا تقتصر أضراره على الكوارث وارتفاع منسوب البحر كما هو شائع بل أمتد الى صحة الانسان
الروقي[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 3 ساعات
الدخان أبو كلب خال ابوي كبده اندمرت تدمير بسبب الدخان وراح للصين وزرعوا له كبد .. والا عليه اصلا …
وبعدها بمده رجع للتدخين لين الحين اندمر قلبه وهالحين قلبه بجهاز له اكثر من ٧ سنوات وخلاص ترك الدخان نهائيا ماعاد عنده اي تحمل …واخته اللي هي جدتي كانت تقوول فيه وهو اخوها
تقوول الكبد مندمره وزارعين له غيرها والقلب على جهاز بسبب ضعفه ومتعجبه منه وكيف هو عايش
وماتت قبله والا كان فيها الا سكر بس ماتت قبله الله يرحمها … وهو مازال حي عايش يمشي بدون عصى حي يرزق ياكل ويشرب ويحضر العروس بعد لكن ياكل مفاطيح مدري عنه