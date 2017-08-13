بالأدلة مواطن لـ " صدى " : كدت أفقد حياة ابنتي إثر خطأ فني أشعة برعاية الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

ابدى المواطن ( م . الشمري) امتعاضه الشديد من فني الأشعة في مستشفى رعاية الرياض ” التأمينات ” سابقا وذلك بعد أن كاد تشخيصه الخاطئ لصورة أشعة تم أخذها لابنته التى توجه بها للمستشفى بسبب ارتفاع حرارتها فجأة ودون أي مقدمات .

وعندما أتى للمستشفى الذي أجرت فيه الابنة عملية تكميم في رمضان الماضي، طلب منه إجراء أشعة وتحاليل متنوعة إلا أن نتائج التحليل والأشعة كانت سليمة وأثبتت عدم وجود أي شئ .

بعد ذلك طلب مني طبيب الطوارئ الموافقة على تنويم ابنتي مقابل 5000 ريال باليوم وتأمين مبلغ عشره الاف ورفضت التنويم وبعد ذلك قرر لها الدكتور حقن مضاد حيوي كل 8 ساعات أبره دون تشخيص ومعرفه السبب هذه الآلام التى حرمت ابنتي من النوم .

في انتظار نتيجة المزرعة بالطوارئ فأصبحت اذهب بها لنأخذ الابرة ثم ترجع للبيت وكان ذلك طيلة ثلاثة أيام وبعد ماطلعت كافة لتحاليل وأنها سليمة طلبوا مني تنويمها مرة ثانية والكلام لايزال لوالد البنت ورفضت بسبب المبالغ الباهظة وقمت بعرض الاشعة والتحاليل على ثلاث أطباء استشاريين بالمستشفى وأفادوني بأن التحاليل والاشاعه المقطعية سليمة.

فتوجهت إلى مستشفى خالد الجامعي وعندما اطلعوا على التحاليل و التقارير أفادوني بأنها سليمه وأصر الأخصائي محمد الحربي على إعادة الإشعة المقطعية رغم رفض أطباء الطوارئ لذلك وبعد إعادة الإشعة كانت المفاجأة إذ تبين وجود تسرب وتجمعات داخل الأمعاء فأدخلوها المستشفي وقاموا بإجراء سحب التجمعات وتركيب دعامات للمعدة لإغلاق الفتحات الموجودة والحمدلله رجعت الحرارة طبيعي ولله الحمد.

الشمري طالب عبر ” صدى ” وزارة الصحة بمحاسبة فنى الأشعة بمستشفى رعاية الرياض وكذا الطبيب الذي أجرى عملية التكميم لابنته تحتفظ ” صدى ” باسم الطبيب.

وتسائل والد الفتاة ماذا لو أخذت بنتيجة أشعة المستشفى وتوجهت بابنتي إلى المنزل وتضاعفت الحالة وأدت إلى ما لا يحمد عقباه وفقدت ابنتي .

للأسف أن كثير من مستشفياتنا وخاصة الأهلية أصبحت حقول تجارب على المرضى بالاخطاء الطبية تتكرر والضحايا في ازدياد والمتسبب أما خارج الدولة على أقرب طائرة أو يتبجح ويتقلد المناصب تلو الأخرى وسط أنين المرضى .

وقدم الشمري عبر (صدى) للأطباء وطاقم التمريض بمستشفى الملك خالد الجامعي الشكر لجهودهم وخص بالذكر اخصائي الباطنية الحربي والذين أسهموا بفضل الله في إنقاذ حياة ابنتي من الموت .

” صدى ” تحتفظ بكافة التقارير الطبية المتعلقة بحالة الفتاة بما فيها صور الأشعة .