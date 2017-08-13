 بالفيديو.. هلاري كيلنتون ترتدي القفطان المغربي - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. هلاري كيلنتون ترتدي القفطان المغربي

بالفيديو.. هلاري كيلنتون ترتدي القفطان المغربي
أماني الغامدي(صدى):

أثارت هيلاري كلينتون جدلاً واسعاً بين وسائل الاعلام ، عقب كسرها عادة ارتدائها البدلة الرسمية التي اعتاد الناس على رؤيتها بها، وأرتدت زي القفطان ، أحد أشهر الأزياء التقليدية في المغرب.

جاء ذلك خلال حضورها حفل زفاف أحد لاعبي كرة القدم الإسرائيليين بابنة رجل الأعمال الأمريكي من أصل مغربي، ما أثار الكثير من ردود الفعل في عالم الصحف ومجلات الموضة العالمية.

هيلاري كيلنتون تكسر موضتها الغربية وترتدي القفطان المغربي..

Posted by ‎DW (عربية)‎ on Saturday, August 12, 2017

 

 


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