فيديو مؤثر لعروس في وداع أسرتها - صحيفة صدى الالكترونية

فيديو مؤثر لعروس في وداع أسرتها
دخلت أثار تداول مقطع فيديو لعروس تركية لحظة وداع اسرتها إعجاب الآلآف من المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي .
حيث ظهرت العروس في الفيديو وهي تبكي بشدة لحظة وداعها عائلتها، وراحت الأخيرة تحتضن أشقاءها ووالدتها ووالدها وهي تبكي، في مشهد مؤثر أبكى الحضور.
عروسه تبكى بشده لحظه فراق اسرتها😭مؤثر جدا جدا وهتدمع وانت بتشوفه😭لو عجبك الفيديو اعمل see first (شاهد اولا) لتصلك كل فيديوهاتنا😍😍
Posted by Mix Posts ll ميكس on Monday, August 7, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31929 ] نشر منذ 26 دقيقة
الفراق صعب صحيح ,,
,, بس وضع هذا الفراق غير عن اي فراق ,, فكفكفي دموعك واقضبي الطريق ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1899 ] نشر منذ 11 دقيقة
لاتبكين الليله راح تفرحين و تنسين .