 فيديو مؤثر لعروس في وداع أسرتها - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 13

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. فيديو مؤثر لعروس في وداع أسرتها

فيديو مؤثر لعروس في وداع أسرتها

فيديو مؤثر لعروس في وداع أسرتها
أماني الغامدي(صدى):

دخلت أثار تداول مقطع فيديو لعروس تركية لحظة وداع اسرتها إعجاب الآلآف من المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي .

حيث ظهرت العروس في الفيديو وهي تبكي بشدة لحظة وداعها عائلتها، وراحت الأخيرة تحتضن أشقاءها ووالدتها ووالدها وهي تبكي، في مشهد مؤثر أبكى الحضور.

عروسه تبكى بشده لحظه فراق اسرتها😭مؤثر جدا جدا وهتدمع وانت بتشوفه😭لو عجبك الفيديو اعمل see first (شاهد اولا) لتصلك كل فيديوهاتنا😍😍

Posted by ‎Mix Posts ll ميكس‎ on Monday, August 7, 2017


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 31929 ] نشر منذ 26 دقيقة

الفراق صعب صحيح ,,

,, بس وضع هذا الفراق غير عن اي فراق ,, فكفكفي دموعك واقضبي الطريق ,,

[ عدد التعليقات: 1899 ] نشر منذ 11 دقيقة

لاتبكين الليله راح تفرحين و تنسين .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *