فيديو مؤثر لعروس في وداع أسرتها - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

دخلت أثار تداول مقطع فيديو لعروس تركية لحظة وداع اسرتها إعجاب الآلآف من المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي .

حيث ظهرت العروس في الفيديو وهي تبكي بشدة لحظة وداعها عائلتها، وراحت الأخيرة تحتضن أشقاءها ووالدتها ووالدها وهي تبكي، في مشهد مؤثر أبكى الحضور.