" التعليم " توضح استخدام مصطلح " الخليج الفارسي " في " إجازتي " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

وقع موقع ” إجازتي ” التابع لوزارة التعليم، في خطأ كشفه رواد التواصل الاجتماعي، بعد أن تم استخدام مصطلح ” الخليج الفارسي ” على الخريطة الموجودة على الموقع بدلا من ” الخليج العربي “.

وأعرب المغردون الذين تداولوا خريطة الموقع عن غضبهم من وقوع الوزارة في مثل ذلك الخطأ، وعدم ملاحظة أي مسؤول له وتعديله.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي أن الوزارة تستخدم خرائط ” قوقل ماب ” التفاعلية، وفي التحديثات الأخيرة لهذه الخرائط تحول اسم الخليج العربي إلى الخليج الفارسي.

وأشار عبر صفحته الرسمية على موقع ” تويتر ” ، إلى أن تغيير ذلك يتطلب تحديث رابط الموقع لتحديد المنطقة الجغرافية واللغة لتظهر التسميات التابعة للمنطقة ومنها الخليج العربي.