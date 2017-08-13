مهرجان بدر الجنوب السياحي بنجران يختتم فعالياته - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

اختتم مهرجان بدر الجنوب السياحي بنجران أمس الأول، فعالياته بمتنزه الأمير مشعل بن سعود بالمحافظة التي استمرت عشرة أيام .

وبين مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة صالح محمد آل مريح، أن فعاليات المهرجان تضمنت العديد من البرامج والأنشطة الترفيهية والثقافية المتنوعة واستهدفت شرائح المجتمع، بدعم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, وبمتابعة من صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية.