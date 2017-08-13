 القيادة السياسية تهنئ رئيس جمهورية باكستان بذكرى استقلال بلاده - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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القيادة السياسية تهنئ رئيس جمهورية باكستان بذكرى استقلال بلاده

القيادة السياسية تهنئ رئيس جمهورية باكستان بذكرى استقلال بلاده
طلال الغامدي(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر نائب خادم الحرمين الشريفين عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق المزيد من الرقي والازدهار.


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