 ظهور قدم أثناء دفن جثة تُثير ذعر المواطنين - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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ظهور قدم أثناء دفن جثة تُثير ذعر المواطنين

ظهور قدم أثناء دفن جثة تُثير ذعر المواطنين
نورة الشهري(صدى):

شهدت حديقة في نيوجيرسي بالولايات المتحدة حالة من الهله والفزع بين أفراد إحدى الأسر عندما خرجت قدم متعفنة على نعش أزرق ينام بداخله الجد العائلة كليفلاند بتلر البالغ من العمر 85 عاما أمام عائلته الحزينة.

حيث ظهرت قدم إنسان ملفوفة في مادة بلاستيكية وقماش واستقرت على النعش، ثم التقط أحد المشيعين صورة بسرعة على هاتفه المحمول.

وزعم المشيعون أن عمال المقبرة تجاهلوا القدم تماما، ولم يحاولوا التحقق من الأمر عندما سمعوا بالحادث.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 31929 ] نشر منذ 30 دقيقة

سبحان الله ,,

,, يمكن قُتل ودفن والا احد درى عنه ، واراد الله ان يفضح من قتله ليأخذ جزاءه ,,

[ عدد التعليقات: 1805 ] نشر منذ 19 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 9 دقائق

ينصر الله الميت المظلو م ولوبعد حين

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