إنتهاء مهرجان التراث بالنماص بحضور يفوق الـ 4300 زائر - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

حقق مهرجان النماص التراثي برعاية متحف اليحيى التراثي بعد انتهائه اجمالي حضور ما يقارب 4300 زائر خلال فترة البرنامج وتم السحب على ما يقارب 7 خواتم ذهب.

وكان ضيف اليوم الأخير المنشد خالد حامد وقد تم تكريم الرعاة وتكريم مجموعة روح الترفيهية التي حققت نجاحًا في التنظيم وتقديم البرامج والفعاليات طوال مدة البرنامج.

ومن جانبه قال يحيى اليحيى إن هذا البرنامج حقق نجاحا لم يكن متوقعا وهذا الامر يعود لفضل الله وجهود القائمين عليه والرعاه ودعا لاستمرار الفكرة، وقال رغم ما واجهنا من عقبات وصعوبات إلا أنه تم تجاوزها ولله الحمد.