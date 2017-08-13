قرار نقل تأديبي لـ " مسعفي السيلفي " بحادث القطار لمكان بعيد في مصر - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

صرحت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، معاقبة 6 مسعفين التقطو صورا ” سيلفي ” في موقع مأساة القطارين التي وقع ضحيتها 41 قتيلا، الجمعة، بالاسكندرية في شمال مصر.

وبموجب العقوبة، سيتم نقل المعاقبين إلى مكان بعيد في مصر، بعد إدانات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، وفق ما نقلت ” فرانس برس “.

وقال مدير هيئة الاسعاف المصرية، أحمد الانصاري، أن ستة من موظفي الإسعاف نقلوا إلى منطقة سيوة في غرب مصر، عقابا لهم على نشر الصور .

وكان نشرصور ” سيلفي ” لفريق سيارة إسعاف في موقع اصطدام القطارين موجة من الغضب على شبكات التواصل الاجتماعي، وأطلق أحد مستخدمي تويتر هاشتاغ ” الضمير في غيبوبة ” .