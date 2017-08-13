 شرطي يعتدي على امرأة بوسيلة مواصلات - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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شرطي يعتدي على امرأة بوسيلة مواصلات

شرطي يعتدي على امرأة بوسيلة مواصلات
نورة الشهري(صدى):

اعتدى أمين شرطة مصري على إحدى السيدات بأحد قطارات مترو الأنفاق، وذلك على الخط الأول للمترو، كما كشفت صحيفة محلية.

وكشف مقطع فيديو تم تداوله دخول أمين شرطة إلى عربة السيدات، وأصر على اصطحاب أحد الباعة الجائلين من داخل العربة، ثم تطور الأمر واعتدى على السيدة، وعند محاولة بقية الركاب احتواء ما حدث، تحول الأمر إلى تشابك بالأيدي وشد وجذب بين الأمين وكافة ركاب العربة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 31929 ] نشر منذ 12 دقيقة

اطلع عنهن لا ياكلنك حته حته ,,

,, يمكن معاهن ريا وسكينه وبقية الجوقه ,,

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