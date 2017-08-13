" العمل " توفر 404 مليون ريال لخزينة الدولة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها وفرت نحو 404 مليون ريال خلال العام الماضي 2016، وذلك بعد إلغاء وتقليص 55 مشروعاً في قطاعي التنمية والعمل، كان قد تم التعاقد عليها.

وفي قطاع التنمية خفضت الوزارة وألغت 39 مشروعاً وفرت من خلالها نحو 335 مليون ريال، فيما شهد قطاع العمل إلغاء وتخفيض 16 مشروعاً وُفّرت من خلالها نحو 69 مليوناً لخزينة الدولة.

وأوضح التقرير الإحصائي للوزارة للعام المالي 1437 – 1438هـ أن قطاع التنمية شهد إلغاء نسبة 36% من المشاريع وتخفيض 64% من المشاريع، بينما بلغت نسبة المشاريع الملغاة في قطاع العمل 13% والمخفضة 88%. .