محافظ القطيف: تأمين عودة أهالي العوامية إلى مساكنهم - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

أعلن محافظ القطيف المكلف فلاح الخالدي، عن بدء تأمين عودة أهالي بلدة العوامية إلى منازلهم التي تم إخلاؤها بعد عمليات تطهير المنطقة من العناصر الإرهابية.

وقال الخالدي، إن عمليات الإزالة مستمرة بالحي، تمهيداً لبدء المرحلة الأولى من تطوير المشروع، مشيرا إلى أن المساكن التي تم تأمينها كسكن مؤقت خارج المحافظة لنحو 300 أسرة متضررة من سكان الأحياء المجاورة لحي المسورة، ستظل متاحة للراغبين في البقاء بها، لحين الانتهاء من كامل أعمال التطهير والتطوير.

يذكر أن الجهات الأمنية أعلنت قبل أيام تطهير حي ” المسورة ” في بلدة العوامية من العناصر الإرهابية المتحصنة به.