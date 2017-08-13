مواطنة تتخلى عن 37 عاما عمل مصرفي للتفرغ للخياطة في الشرقية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

تخلت مواطنة عن عملها في أحد فروع بنك الرياض بالمنطقة الشرقية، للتفرغ لممارسة هوايتها في حياكة الخياطة، بعدما أن ظلت في العمل لمدة 37 سنة في القطاع المصرفي، حتى تدرجت لأن أصبحت مديرة الفرع.

وبدأت المواطنة فوزية الغانم، بحضور دورة عن الآلة الكاتبة في جمعية تسمى ” فتاة الخليج “، ووقتها كانت أرملة وتعول طفلين، وطلبت منها إحدى سيدات الجمعية أوراقا ثبوتية لإكمال ملفها، لكنها قدمت لها على وظيفة دون علمها، وأصبحت أصغر موظفة في بنك الرياض بشهادة متوسطة، وفقا لصحيفة عكاظ.

وتدرجت في الوظائف حتى عملت مديرة عام 1990، وعينت رئيسة صرافين عام 2000، إلا أنها قررت عدم الارتباط بأي عمل، والاكتفاء بممارسة هوايتها بفن الخياطة، بعدما تلاشى حلمها في تأسيس مشغل خياطة على مستوى عال؛ بسبب الظروف التي لم تساعدها على تحقيقه.