بالفيديو.. حوار عفوي بين وليد عبدالله ومحمد السهلاوي بعد اشتباكه مع لاعب الفيصلي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر حوارا عفويا بين حارس فريق النصر وليد عبدالله وزميله المهاجم محمد السهلاوي، ليطمئن جماهير النصر بعد التدخل العنيف على السهلاوي خلال مباراة الفيصلي.

وقال وليد عبدالله، تعليقا على اشتباكه مع لاعب الفيصلي الذي تسبب في إصابة السهلاوي: ” ترى ما طقيته إلا عشانك “، ليرد عليه السهلاوي: ” والله صراحة فزعت فزعة قوية “.

يذكر أن النصر أعلن أن الفحوصات الطبية أظهرت أن إصابة السهلاوي ليست قوية، وأنه تعرض لكدمة لن تؤثر على مشاركته في المباريات.