بالصور.. عبدالحسين عبدالرضا يزور المرضى الكويتيين للتخفيف عليهم قبيل وفاته - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا أثناء زيارته المرضى الكويتيين المنومين في المستشفى التي كان يرقد بها في العاصمة البريطانية لندن.

وأوضح حمد عبدالحسين، أن والده حرص على زيارة المرضى الكويتيين لتخفيف عليهم المرض قبيل وفاته أثناء تواجده بالمستشفى، قائلا له: ” امش نروح نزور الكويتيين بالمستشفى أدري يحبوني خل أونسهم وأخفف عليهم المرض “.

وقال ابنه بشار، إن سبب تأخير جثمان والده يعود لموافقة موعد الوفاة لإجازة الأسبوع في بريطانيا، حيث تكون المكاتب المسؤولة عن هذه الإجراءات مغلقة، مبيناً أن أمير الكويت وجه بتخصيص طائرة أميرية خاصة لنقل جثمانه إلى الكويت.