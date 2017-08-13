مواطن يناشد بعلاج طفلته في الخارج بعد خضوعها لـ70 جراحة دون جدوى - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ناشد المواطن حسين آل خديش، وزارة الصحة بعلاج طفلته البالغة من العمر 5 أعوام خارج المملكة، بعدما عجزت المستشفيات في الداخل لمدة 3 سنوات عن علاجها من آثار بلعها لمادة حارقة، رغم إجرائها 70 عملية جراحية.

وقال آل خديش، والد الطفلة شهد، إن طفلته ابتلعت مادة حارقة قبل 3 سنوات، ودخلت نتيجة ذلك العناية المركزة في مستشفى سعد في الخبر، ثم المستشفى التعليمي في الخبر، وكانت حالتها سيئة لعدم قدرتها على البلع والشرب واعتمادها على التنفس الصناعي، وفقا لصحيفة الوطن.

وأضاف أن نجلته أدخلت بعد ذلك مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، وأجريت لها جراحات توسعة بالمناظير كل أسبوعين، وبعد فترة أجريت لها جراحة كبيرة لتقوية المعدة وفتاق في الحجاب الحاجز، ثم تقرر لها أن تخضع لجراحة ليتم وضع دعامة في المريء، غير أن جسمها لم يتقبلها وحدثت لها مضاعفات سلبية، موضحا أن أحد الأطباء قرر أن تُجرى لها جراحة استئصال المريء وزراعة من القولون أو الأمعاء، ولكن هذه العملية خطيرة ولا تتناسب مع عمرها، إلى جانب أنها من الجراحات النادرة على مستوى العالم، لافتاً إلى أن الطبيب أوصى بعلاجها في الخارج.