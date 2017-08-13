هبوط اضطراري لطائرة عسكرية أمريكية في مطار المنامة - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

أفادت شؤون الطيران المدني البحرينية، بأن طائرة عسكرية أمريكية من طراز F18 تعرضت لحادث في مطار البحرين الدولي أمس السبت، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو تلفيات أخرى.

وأشارت الهيئة إلى أن الطائرة العسكرية كانت في مهمة تدريبية في المياه الدولية وقد تعرضت إلى عطل فني في المحرك مما دفع قائد الطائرة إلى الهبوط اضطراريا بمطار البحرين الدولي مما أدى إلى انزلاقها خارج المدرج.

وقالت إن الحادث أدى إلى غلق مدرج المطار لأسباب تتعلق بالسلامة لكافة الطائرات المغادرة والقادمة، حيث أعلن المركز إغلاق المدرج ما يقارب من الساعتين ابتداء من الساعة 12:40 حتى الساعة 2:50 من ظهر نفس اليوم.