قرقاش: على قطر تبديد مخاوف جيرانها من زعزعة الاستقرار - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أن أفضل سبيل لدولة قطر للخروج من الأزمة الحالية العمل بجدية لتبديد مخاوف جيرانها من زعزعة استقرارها كدول ذات سيادة.

وأوضح قرقاش خلال لقاء في نيودلهي مع مجموعة من المسؤولين ورؤساء التحرير بوسائل الاعلام الهندية، أن الدول المقاطعة وانطلاقا من ثوابتها لا تنوي تصعيد التوتر في المنطقة، مضيفا أن الدول الأربع ومن بينها دول كبيرة هي دول معروفة بمبادئها الثابتة ومن ضمنها عدم التسلط على أي دولة صغيرة “.

وأضاف في هذا الإطار أن “قطر تعتبر دولة صغيرة لكنها غنية. وهي تستعين بمواردها المالية لدعم الإرهاب ومن هنا يتضح أن الأزمة هي ليست كما يصورها البعض كصراع بين خمس دول عربية ” .

ووصف قرقاش قطر بأنها دولة ممولة للإرهاب مدللا على ذلك بأن قائمة الإرهابيين الذين توفر لهم الدوحة ملاذا آمنا تضم عددا كبيرا من الأفراد المحظورين من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

وأكد زير الدولة للشؤون الخارجية أن مجلس التعاون الخليجي أثبت مكانته وقيمته الكبيرة للجميع وأنه يفضل أن تستمر قطر جزءا من المنظومة الخليجية بعد أن تثوب إلى رشدها.