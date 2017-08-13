النصر يعلن موقف السهلاوي من المشاركة أمام الاتفاق - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي النصر، حجم الإصابة التي تعرض لها لاعبه محمد السهلاوي في مباراة فريقه أمام الفيصلي أمس السبت، في الجولة الأولى من دوري جميل.

وطمأن النادي جماهيره بأن الإصابة ليست خطيرة، ولن تعيقه عن المشاركة في المباراة المقبلة أمام الاتفاق، موضحا أن الفحوصات الطبية الأولية التي أجريت للسهلاوي، أظهرت وجود كدمة في الكاحل يحتاج معها للراحة والعلاج.

وكان السهلاوي قد تعرض لتدخل عنيف من أحد لاعبي فريق الفيصلي، في المباراة التي فاز بها فريقه بنتيجة 3-1 وسجل هو هدف فريقه الأول، وطالب رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي بوضع قوانين صارمة لمنع اللعب العنيف.