النصر يعلن موقف السهلاوي من المشاركة أمام الاتفاق - صحيفة صدى الالكترونية

النصر يعلن موقف السهلاوي من المشاركة أمام الاتفاق
أعلن نادي النصر، حجم الإصابة التي تعرض لها لاعبه محمد السهلاوي في مباراة فريقه أمام الفيصلي أمس السبت، في الجولة الأولى من دوري جميل.
وطمأن النادي جماهيره بأن الإصابة ليست خطيرة، ولن تعيقه عن المشاركة في المباراة المقبلة أمام الاتفاق، موضحا أن الفحوصات الطبية الأولية التي أجريت للسهلاوي، أظهرت وجود كدمة في الكاحل يحتاج معها للراحة والعلاج.
وكان السهلاوي قد تعرض لتدخل عنيف من أحد لاعبي فريق الفيصلي، في المباراة التي فاز بها فريقه بنتيجة 3-1 وسجل هو هدف فريقه الأول، وطالب رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي بوضع قوانين صارمة لمنع اللعب العنيف.
الصريح[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 24 دقيقة
قصة شعر ابراهيم غالب اتمنى ان يغيرها وخصوصا انه كابتن الفريق .
⛔️[ عدد التعليقات: 5569 ] نشر منذ 14 دقيقة
جزار مو لاعب المفروض المفترض اي لاعب يوقف عام كامل يتسبب بعنف لرميلة
تراها جلد منفوخ يالحبيب