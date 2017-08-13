بالفيديو.. انهيار سقف منزل بسبب غش التجار في البناء - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق انهيار سقف منزل أحد البيوت بسبب غش التجار في بناء البيوت التجارية وعدم اتباعهم أسلوب البناء الجيدة.

وعلق المواطن عمر بن تركي على مقطع الفيديو الذي نشره على حسابه بتويتر، قائلا: ” سقف بيت أختي طاح عليهم اليوم، سلمهم الله هذه نهاية البيوت التجارية، وحسبي الله على التاجر “.