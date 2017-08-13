بالفيديو.. انهيار سقف منزل بسبب غش التجار في البناء - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. انهيار سقف منزل بسبب غش التجار في البناء
تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق انهيار سقف منزل أحد البيوت بسبب غش التجار في بناء البيوت التجارية وعدم اتباعهم أسلوب البناء الجيدة.
وعلق المواطن عمر بن تركي على مقطع الفيديو الذي نشره على حسابه بتويتر، قائلا: ” سقف بيت أختي طاح عليهم اليوم، سلمهم الله هذه نهاية البيوت التجارية، وحسبي الله على التاجر “.
alfahd42[ عدد التعليقات: 10640 ] نشر منذ 58 دقيقة
حسبي الله عليهم من مزورين
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1885 ] نشر منذ 31 دقيقة
لا حول ولا وقوة إلا بالله . الحمد لله على سلامتهم .
⛔️[ عدد التعليقات: 5569 ] نشر منذ 11 دقيقة
تصوير خايس مثل البناء