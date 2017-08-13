ارتفاع ضحايا حادث الدهس في فيرجينيا إلى 3 قتلى و20 مصابا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال حاكم ولاية فيرجينيا إن حادث الدهس الذي استهدف حشدا خلال مظاهرة شابتها اشتباكات بين أنصار اليمين المتطرف ومناهضين لهم في بلدة شارلوتسفيل كان متعمدا، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 20 آخرين بجراح.

وأفاد عدد من الشهود، بأن الضحايا هم من المتظاهرين الذين حضروا إلى شارلوتسفيل للتنديد بتحرك مجموعات اليمين المتطرف الأميركي، وبينهم جماعة كو كلوكس كلان والنازيون الجدد.

واحتشد الآلاف من أنصار اليمين المتشدد في إحدى البلدات الصغيرة بالولاية لإظهار قوتهم وعرض الأعداد الكبيرة للمؤيدين لأفكارهم المتشددة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأميركية.

وفي المقابل احتشد معارضو العنصرية ومناهضو الفكر المتطرف لمواجهة اليمين، فيما يخشى أن تتحول المظاهرة لاشتباكات عنيفة بين الجانبين.

ونزلت قوات من الحرس الوطني إلى الشوارع لمنع تفاقم الأوضاع الأمنية.