جمال خاشقجي يعلن عودته للكتابة والتغريد ويشكر ولي العهد - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلن الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، عودته مرة أخرى للكتابة والتغريد بعد توقف طويل، مقدما شكره لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولوزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد.

وقال خاشقجي في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” أعود للكتابة والتغريد، الشكر لمعالي وزير الإعلام لمساعيه الطيبة، والشكر والولاء متصلان لسمو ولي العهد، لا كُسر في عهده قلمٌ حر، ولا سكت مغرد “.