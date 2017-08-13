" أطباء بلا حدود " تعلق أنشطة إغاثة المهاجرين قبالة السواحل الليبية - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

أعلنت منظمة ” أطباء بلا حدود ” تعليق كافة أنشطتها، قبالة السواحل الليبية، بعد قرار حكومة الوفاق الوطني، إقامة منطقة بحث وإنقاذ في مياهها الإقليمية، ما يعتبر تقييدًا لعمل المنظمة، الناشطة في غوث المهاجريين غير الشرعيين.

وقال مدير المنظمة في إيطاليا، لوريس دي فيليبي، إن ” التطورات الأخيرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، تشير إلى أن مدونة قواعد السلوك هي جزء من خطة أوسع نطاقا “.

وأضاف فيليبي، أن الخطة تهدف ” إغلاق الساحل الليبي، ونصب فخ للمهاجرين واللاجئين المغادرين للسواحل الليبية “، موضحا أنه ” سيتم تعليق كافة أنشطة الإغاثة للمهاجرين غير الشرعين بحرا، أمام السواحل الليبية “.