اتهام مسؤولين بتأخير عملية التنمية في تنومة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أكد مصدر مسؤول أن عدة جهات حكومية من بينها هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة، تحقق في ملفات متعلقة بمشاريع خاصة ببلدية تنومة بمنطقة عسير.

وأوضح المصدر، أن الجهات التي تحقق في المشاريع اتهمت المسؤولين عنها بتأخير عجلة التنمية في تنومة، وأن هناك 9 مشاريع يجري التحقيق فيها، ووضع المعنيين بها تحت طائلة المساءلة، مشيرا إلى أن العمل يجري لإصلاح ما تم إفساده سابقا، وانعكس سلبا على التنمية بالمحافظة التي تشهد تأخرا كبيرا.