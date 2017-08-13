ضبط عمالة وافدة يعبئون مياه مغشوشة بعد خلطها ببودرة في المدينة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

ألقت وزارة التجارة والاستثمار، القبض على عمالة وافدة استغلت موقعا بالمدينة المنورة لتعبئة مياه عادية في عبوات خاصة بالمياه المقطرة، لإيهام المستهلكين أنها مياه مقطرة أصلية بعد خلطها ببودرة مجهولة المصدر وإغلاقها، يوم الجمعة الماضي.

وأكدت الوزارة، أن عدد العبوات التي ضبطها مراقبو الوزارة يقدر بمائتين وعشرين ألف عبوة، ما بين عبوات فارغة وجاهزة للتعبئة وعبوات معبأة وجاهزة للتوزيع، مشيرة إلى أن عملية الضبط جاءت بعد بلاغ قدمه أحد المواطنين، ولافتة إلى أنها استدعت مالك الموقع لإكمال الإجراءات النظامية.